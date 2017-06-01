Инструкция к электрической плите de luxe

Инструкции по эксплуатации » DE luxe, руководства

Всего инструкций в разделе Плиты / Духовки / Печи DE luxe: 44. Инструкции по эксплуатации от газовои и электрической плиты фирмы DE luxe содержат информацию о правилах подключния и ухода, функциях кнопок управления, описание очистки сопел газовой горелки и способы удаления загрязнений. Отсортировать по: Названию Популярности инструкция устройство размер.Страна Россия Гарантия производителя 1 год Общие Ящик для посуды Есть Рабочая поверхность Количество конфорок 4 Конфорка 1: Диаметр 20 см Конфорка 1: Мощность 1.7 кВт Конфорка 2: Диаметр 16.5 котлы см Конфорка 2: Мощность 1.2 кВт Конфорка 3: Диаметр 20 см Конфорка 3: Мощность 1.7 кВт Конфорка 4: Диаметр 16.5 см Конфорка 4: Мощность 1.2 кВт Покрытие Стеклокерамика Духовка Тип духовки Электрический Объем 54 л Внутреннее покрытие духовки Эмаль Количество режимов работы 2 Освещение духовки Есть Тип дверцы Откидная Направление открывания дверцы Вниз Стекло Двойное Панель управления Тип управления Механический Управление мощностью конфорок Ступенчатое Безопасность Защита от детей Есть Питание Класс энергопотребления A Присоединительная мощность 6.1 кВт Комплектация Плоский противень.Огромное спасибо, Ксения Вам и Вашему мужу! Прекрасный Дар, жене очень понравился она так любит красивые вещи! Сюрприз удался! Плита, конечно на образец 220В, что и написано сзади) Уже подключена и работает! И Вашему мужу за помощь большое спасибо! Тронут Счастье Вашей семье и Мир Вашему замечательному дому!

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Кадровые. Если сотрудник переводится на другую работу или должность в пределах одной организации, составляется специальный документ приказ о переводе на другую работу (унифицированная форма Т-5). В случае перевода одного сотрудника используется бланк форма Т-5, а бланк по форме Т-5а при переводе группы работников. В конце статьи можно скачать бланки обеих форм, а также скачать образец заполнения приказа о переводе на примере формы Т-5. Образец заполнения Т-5, унифицированная форма приказа Т-5 заполняется на основании заявления о переводе, в котором указываются все возможные причины и основания для перевода. В верхней части приказа прописывается полное наименование организации (по уставу идентификационный.В Москве?. Лицензии на право. И правила перевозки пассажиров в.