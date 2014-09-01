Образец иск о возмещении ущерба в результате дтп

Исковое заявление и возмещение ущерба при ДТП

Образец искового заявления о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП и компенсации морального вреда. Истец.Образец искового заявления о возмещении ущерба в результате ДТП со страховой компании и виновника ДТП, с учетом последних изменений действующего законодательства. Для грамотного составления искового заявления о возмещении ущерба в ДТП рекомендуем ознакомиться: О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Перед составлением заявления рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами составления искового заявления. В _ (наименование суда) Истец: _ (ФИО полностью, адрес) Ответчик: _ ( наименование страховой компании полностью, адрес) Ответчик: _ (ФИО полностью, адрес виновника ДТП) Третьи лица: _ (ФИО полностью, адрес) Цена иска _ (вся сумма из требований) исковое заявление о возмещении ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) _ г. По адресу _.Образец искового заявления о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП и компенсации морального вреда. Истец ссылается на то, что ДТП.

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