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Образец искового заявления в взыскании задолженности по расписке

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Исковое заявление о взыскании долга по расписке, образец



Образец искового заявления о взыскании долга по договору займа или расписке. В моей судебной практике.Образец искового заявления о взыскании долга по расписке, процентов на сумму займа, процентов за незаконное.

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Года гражданин Петров Петр Петрович получил заявления от меня Иванова Ивана Ивановича в долг денежные средства в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей на срок до года. Данный факт подтверждается распиской, pixma написанной Ответчиком собственноручно в день передачи денежных средств. В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В порядке п. 1 ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму.Пока будет существовать денежный заем до тех пор деньги периодически будут не возвращать. Но, когда.

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В  _ районный суд, санкт-Петербурга Санкт-Петербург, ул._ _д. истец:  _ проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул._ _д._кв. телефон: ответчик: _ проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул._ _д._кв. телефон: _. Цена иска: _ руб. Е  о взыскании долга по договору займа (расписке) _ 20_ года ответчик взял у меня в долг денежные средства на сумму   _ рублей. Факт передачи денежных средств подтверждается распиской от _ 20_ года, собственноручно написанной и подписанной ответчиком. В вышеуказанной расписке ответчиком указан срок возврата денежных средств: _ 20_ года.  Между тем, ответчик мне долг в этот срок не вернул, на мои требования о добровольном возврате полученной в долг.Приложение: 1. Копия искового заявления для ответчика. 2. Документ, подтверждающий заём (расписка) 3. Квитанция об уплате государственной пошлины 4. Телеграмма _ 20_ года подпись      ( Ф.И.О. Истца ) Вы можете ознакомиться с другими образцами исковых заявлений:   Образцы исковых заявлений и иных судебных документов. Читайте также:   Полезные юридические советы опытного адвоката. Представительство в суде по гражданским делам. Если информация, размещённая на данной странице, оказалась для Вас полезной, то Вы можете поделиться ей со своими друзьями. Для этого надо просто нажать на любую кнопку! Спутниковый ресивер world vision s718 ci инструкция Пример написания автобиографии на работу образец
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