Образец искового заявления в взыскании задолженности по расписке

Исковое заявление о взыскании долга по расписке, образец

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Года гражданин Петров Петр Петрович получил заявления от меня Иванова Ивана Ивановича в долг денежные средства в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей на срок до года. Данный факт подтверждается распиской, pixma написанной Ответчиком собственноручно в день передачи денежных средств. В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В порядке п. 1 ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму.Пока будет существовать денежный заем до тех пор деньги периодически будут не возвращать. Но, когда.