Образец искового заявления в взыскании задолженности по расписке

В _ районный суд, санкт-Петербурга Санкт-Петербург, ул._ _д. истец: _ проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул._ _д._кв. телефон: ответчик: _ проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул._ _д._кв. телефон: _. Цена иска: _ руб. Е о взыскании долга по договору займа (расписке) _ 20_ года ответчик взял у меня в долг денежные средства на сумму _ рублей. Факт передачи денежных средств подтверждается распиской от _ 20_ года, собственноручно написанной и подписанной ответчиком. В вышеуказанной расписке ответчиком указан срок возврата денежных средств: _ 20_ года. Между тем, ответчик мне долг в этот срок не вернул, на мои требования о добровольном возврате полученной в долг.Приложение: 1. Копия искового заявления для ответчика. 2. Документ, подтверждающий заём (расписка) 3. Квитанция об уплате государственной пошлины 4. Телеграмма _ 20_ года подпись ( Ф.И.О. Истца ) Вы можете ознакомиться с другими образцами исковых заявлений: Образцы исковых заявлений и иных судебных документов. Читайте также: Полезные юридические советы опытного адвоката. Представительство в суде по гражданским делам. Если информация, размещённая на данной странице, оказалась для Вас полезной, то Вы можете поделиться ей со своими друзьями. Для этого надо просто нажать на любую кнопку! Спутниковый ресивер world vision s718 ci инструкция Пример написания автобиографии на работу образец