Образец письма к поставщику на поставку

Приказ 9 по основной деятельности. Москва, о введении в действие «Инструкции по кадровому делопроизводству в ООО «Предприятие». В целях упорядочения работы с документами по личному составу в ООО «Предприятие создания эффективной системы их учета и хранения. Приказываю: 1. Утвердить «Инструкцию по кадровому делопроизводству в ООО «Предприятие». 2. Ввести в действие «Инструкцию по кадровому делопроизводству в ООО «Предприятие» с г. 3. Обязать всех сотрудников отдела кадров, начиная с г. При составлении документов по личному составу руководствоваться правилами, изложенными в «Инструкции по кадровому делопроизводству в ООО «Предприятие». 4. Начальнику отдела кадров Сидоровой С. С. Довести «Инструкцию по кадровому делопроизводству в ООО.необходимых для выполнения работ, в соответствии с проектом производства работ или технологической картой; Подобрать грузозахватные. Образец составления отчета о производственной практике