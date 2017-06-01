Образец рекомендательного письма от работодателя для кладовщика

ООО «Медицинские информационные системы Интернет-портал «Страна Врачей угловой штамп организации (при отсутствии штампа указываем следующие реквизиты: код эдрпо, юридический адрес, дата) ЗАО «Мир здоровья». Код эдрпо г. Харьков, ул. Снегиревская, 16/5, корп. 2. Исх. 8/8 от г. Рекомендательное письмо, данное рекомендательное письмо выдано Фомичеву Евгению Сергеевичу. Настоящим подтверждается, что Фомичев Евгений Сергеевич с г. По г. Работал в компании «Медицинские информационные системы» в должности выпускающего редактора Интернет-портала «Страна врачей». За период работы Фомичев Е.С. Закончил курсы Учебного центра «Бейсик о чем свидетельствует полученный сертификат разработчика сайта. Как выпускающий редактор портала, Фомичев Е.С. Профессионально справлялся со всеми возложенными на него обязанностями.Основными функциями водителя на предприятии являются: перевозка груза либо людей, проверка технического состояния транспортного средства, оформление путевых документов. На этой странице представлены примеры резюме для специальностей: Как составить резюме водителя Чтобы написать качественное резюме водителя, помимо опыта работы и функциональных обязанностей, необходимо также выделить профессиональные навыки, умения и личностные качества. Ключевые навыки и знания водителя для резюме безаварийный опыт вождения; знание дорог города / области; знание ПДД; знание устройства автомобиля; опыт общения с детьми; опыт поездок на дальние расстояния; опыт работы на автомобилях представительского класса; умение оформлять путевые документы. Личные качества водителя для резюме аккуратность; бдительность; бережное отношение к автомобилю;. Инструкция по использованию средств индивидуалтьной защиты