Образец заявления на пособие при ранней постановке на учет

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Для монтажа вам потребуются: Гофрированная пластиковая трубка диаметром не менее 16 мм (длина зависит от места установки терморегулятора) Стандартная пластиковая монтажная коробка, шлицевая отвертка, индикатор фазы сетевого напряжения. Обязательно обесточьте проводку перед подключением терморегулятора или его отключением, а так же для проверки или замены. Электрические соединения и подключение прибора к сети должен выполнять квалифицированный электрик. Монтаж датчика мобильника температуры пола, поместите датчик температуры в гофрированную пластиковую трубку. Закройте торец трубки герметичной заглушкой. Она образец предотвратит попадание внутрь плиточного клея или цементного раствора стяжки. Уложите гофрированную трубку с датчиком внутри между витками греющего кабеля, на равном удалении от них. Внимание! Монтаж датчика температуры.Образец договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома _ Юридическая компания Ваш надежный юрист поможет взыскать неустойку.

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