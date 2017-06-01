Пояснительная записка об ошибке в начислении блиста образец

В начале БЫЛ БОГ если думаешь, что будет хорошо и будет хорошо. Лера, в моей.и раздел 2, в котором происходит расчет налоговой базы и суммы налога по доходам. Заполнение декларации происходит, как бы в обратном порядке. Сначала заполняются необходимые листы с А по И, а потом, на основании этих данных, разделы 2-й и 1-й. Листы А - И заполняются только при наличии у налогоплательщика доходов и расходов, отражаемых в этих разделах или листах, а также права на получение тех или иных налоговых вычетов. Так, на листах А, Б и В приводятся сведения о доходах, полученных налогоплательщиком: - от источников в РФ (лист А - за пределами РФ (лист Б - от предпринимательской, адвокатской. Образец искового на возмещение морального вреда в рамках уголовного дела