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Служебная записка, как самостоятельный вид документа отсутствует в общероссийском классификаторе управленческих документов (окуд). При этом данный документ широко используется в деловой практике. В связи с этим оформлять служебную записку лучше всего в соответствии с требованиями гост УСД. Усорд. Требования к оформлению документов в целях однотипности оформления документации. Документ служебная записка, в отличие пояснительная записка об ошибке в начислении блиста образец от докладной записки, обеспечивают коммуникацию подразделений организации на горизонтальном уровне, и составляются работником или руководителем подразделения на имя руководителя или специалиста другого подразделения. Следует учитывать, что служебная записка направляются обычно от одного руководителя к другому или от одного сотрудника к другому только в случае их равнозначного должностного статуса.Кирилл, Таганрог Итак, МФУ был куплен в марте. Сегодня получен второй комплект чернил. Можно написать отзыв по пользованию. В кратце - принтер на 5ку, снпч на тройку. Итак, по порядку. Если у Вас не было опыта общения с снпч до этой модели, у Вас будут проблемы на этапе сборки: в комплекте у меня были картриджы в связке(4ре балванки, соединённых чем то типа стяжки бункер для чернил со шлейфом, шприцы с толстой иглой, чип(в отдельном кулёчке держатель для шлейфа. Первый косяк: держатель, не как на видео - крепиться ни по центу принтера, а сбоку. Но это так - придирка. Второе: вставить.Попробуйте им позвонить, может Вам повезет. Antonio01, 19:33 Я посмотрел, RC-700 e32, Я так понимаю шить нужно на e32, e32b не пойдет? Bolek52, 19:45 Я так понимаю шить нужно на e32, e32b не пойдет? Да, именно так, только е32. neTw@lker, 02:00 Блин, а у меня ваще фигня какая-то с тарировкой. Значит, пока тарировка шла, количество литров полностью совпадало со стрелкой указателя топлива. Потом, когда остаток составил 6 литров, БК написал мне, что тарировка завершена и (внимание!) вдруг показал остаток в баке 10 литров! Затем, когда осталось 8 или 7 литров я заглох на фиг без бензина. Теперь БК показывает на.

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