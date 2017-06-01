Заявление о выделении земельного участка в аренду под свалку образец

Билет Банка России название банкнот, эмитируемых Банком России с 1992 года. В настоящее время в обращении находятся т. Н. Деноминированные билеты Банка России образца 1997 года, выпущенные в обращение в 1998 году. Купюра образца 19 неденоминированных рублей (1 новый).В последнее время очень часто для поиска работы предпочитают дополнительно к резюме составлять еще рекомендательное письмо (образец обязательно будет во второй части статьи). По значению этот документ очень близок к так широко распространенной характеристике с места работы. Применяется сравнительно недавно и служит для передачи информации (или правильнее сказать мнения) о сотруднике с точки зрения написавшего рекомендательное письмо. Менеджеры по персоналу очень хорошо себе представляют, что скорее всего именно сам сотрудник и составил свое рекомендательное письмо (так уж у нас получается). Поэтому к нему отнесутся достаточно отстраненно. Но это вовсе не означает, что рекомендательное письмо должно быть написано кое-как. Как написать. Инструкции пожарной безопасности на складах промтоваров